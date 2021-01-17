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ضبط شخصين يروجان أدوية مخدرة عبر فيسبوك

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ضبط شخصين يروجان أدوية مخدرة عبر فيسبوك ضبط شخصين يروجان أدوية مخدرة عبر فيسبوك

مصراوي Masrawy

02:29 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، شخصين؛ لقيامهما بالترويج لأدوية مخدرة ومحظور تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام شخصين بالإعلان والترويج عن بيع أقراص دوائية مخدرة بدون تصريح والمحظور تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما (كمية من الأقراص الدوائية المخدرة مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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