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"لودريان" يحذر: إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية

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"لودريان" يحذر: إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية "لودريان" يحذر: إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية
لفت إلى أهمية إجراء محادثات حول الصواريخ الباليستية

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الأحد)، من أن إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية؛ وذلك بعد أيام من إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، وإنتاجها للماء الثقيل.

وقال "لودريان" في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "أقولها بوضوع، إيران بصدد صنع أسلحة نووية".

وشدد الوزير الفرنسي على أنه "من الضروري إبلاغ الإيرانيين بأن هذا يكفي، تمهيداً لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي"، بحسب قناة "الشرق".

ولفت "لودريان" إلى أنه إذا عاد الطرفان إلى الاتفاق النووي فإن ذلك لن يكفي، فسيلزم إجراء محادثات صعبة، بشأن انتشار الصواريخ الباليستية، ودور إيران في زعزعة استقرار جيرانها بالمنطقة.وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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