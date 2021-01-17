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"عمان" تغلق حدودها البرية لمدة أسبوع لمواجهة انتشار "كورونا"

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"عمان" تغلق حدودها البرية لمدة أسبوع لمواجهة انتشار "كورونا" "عمان" تغلق حدودها البرية لمدة أسبوع لمواجهة انتشار "كورونا"
بعد ظهور النسخة المتحورة من الفيروس وتمددها السريع بعدة دول

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع، للحد من انتشار المستجد.

وفي الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، أغلقت سلطنة عمان حدودها البرية والجوية والبحرية، لمدة أسبوع، لمواجهة النسخة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون وفق سكاي نيوز عربية إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها عدة دول، بعد انتشار "سلالة جديدة" من فيروس كورونا المستجد.

وفي الخامس من يناير، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية للفيروس، التي رصدت لأول مرة في بريطانيا ثم سرعان ما انتقلت إلى نحو 40 دولة أخرى من بينها بلدان عربية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس كورونا في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة.

وأضافت: "ظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات كورونا التي أجريت للمصاب قبل وصوله وعند وصوله إلى السلطنة سلبية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن أن السلالة المتحورة VUI-202012/01، قد تكون أكثر قابلية للانتقال، بنسبة 70 في المئة.

وأكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك "خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن السيطرة"، مضيفًا أنه "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير".سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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