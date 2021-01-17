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مدفوعات بعملة بيتكوين .. "إف بي آي" يحقق في تمويل أجنبي لاقتحام الكونجرس

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مدفوعات بعملة بيتكوين .. "إف بي آي" يحقق في تمويل أجنبي لاقتحام الكونجرس مدفوعات بعملة بيتكوين .. "إف بي آي" يحقق في تمويل أجنبي لاقتحام الكونجرس
توثيق عملية التحويل ونشرها على الإنترنت

مدفوعات بعملة بيتكوين ..

ذكرت "إن بي سي" الأمريكية، اليوم (الأحد)، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، يحقق فيما إذا كانت حكومات أجنبية أو منظمات أو أفراد أجانب قدموا دعماً مالياً للأشخاص، الذين ساعدوا في التخطيط وتنفيذ هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس.

ونقلت "إن بي سي" عن مسؤول حالي وآخر سابق في "إف بي آي"، أن المكتب يفحص كجزء من التحقيق، مدفوعات بعملة بيتكوين الرقمية المشفرة بقيمة 500 ألف دولار، على ما يبدو من قبل مواطن فرنسي مات منتحراً، لشخصيات ومجموعات رئيسية من اليمين المتطرف، قبل أعمال الشغب، وفقاً لما أوردت قناة "الشرق".

أوضح المسؤولان اللذان لم تكشف الشبكة عنهما، أنه جرى توثيق هذه المدفوعات ونشرها على الإنترنت هذا الأسبوع من قبل شركة تحلل تحويلات العملة المشفرة.مكتب التحقيقات الفيدرالي اقتحام الكونجرس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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