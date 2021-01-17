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تُشكل خطراً على الصحة.. ضبط صاحب صيدلية بحوزته 46 ألف قرص دواء

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تُشكل خطراً على الصحة.. ضبط صاحب صيدلية بحوزته 46 ألف قرص دواء تُشكل خطراً على الصحة.. ضبط صاحب صيدلية بحوزته 46 ألف قرص دواء

مصراوي Masrawy

02:18 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث في القاهرة، القبض على صاحب صيدلية، بحوزته 46 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر.

تلقت مباحث العاصمة، بلاغا بضبط (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة القاهرة ، بحوزته (46000 قرص أدوية خاصة بعلاج "الأمراض المزمنة" مجهولة المصدر)، ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، وتمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

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