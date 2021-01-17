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تأجيل محاكمة 17 متهمًا بـ"الاستيلاء على أموال الدولة" لـ19 يناير

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تأجيل محاكمة 17 متهمًا بـ"الاستيلاء على أموال الدولة" لـ19 يناير تأجيل محاكمة 17 متهمًا بـ"الاستيلاء على أموال الدولة" لـ19 يناير

مصراوي Masrawy

02:14 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر محاكمة 17 متهما في اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة، لجلسة 19 يناير الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوّروا المستندات واستولوا على أراضي مملوكة للدولة متمثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

كما زوّر المتهمين محاضر صلح، وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيّلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

وكشفت التحقيقات ان المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا من الفترة ما بين يوليو عام 2009 حتى فبراير 2020، وقاموا بتزوير محررات رسمية، وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

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