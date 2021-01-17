حكم باستمرار حبس سما المصري 6 أشهر بقضية سب وقذف ريهام سعيد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، برفض استشكال أقامه المحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري لوقف حُكم حبسها 6 أشهر بقضية سب وقذف ريهام سعيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.