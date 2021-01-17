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اعتبارًا من غدٍ.. " للطيران": تعليمات جديدة للمسافرين إلى فرنسا

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اعتبارًا من غدٍ.. "مصر للطيران": تعليمات جديدة للمسافرين إلى فرنسا اعتبارًا من غدٍ.. " للطيران": تعليمات جديدة للمسافرين إلى فرنسا

مصراوي Masrawy

02:12 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلن مكتب " للطيران" في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، أنه اعتبارًا من غدٍ يتعين على جميع القادمين إلى فرنسا عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ضرورة تقديم شهادة طبية تفيد إجراء مسحة كورونا بنتيجة سلبية، لمدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ عمل المسحة لكل من أعمارهم تزيد على 11 عامًا.

وأوضح مكتب "مصر للطيران" أن شهادة تحليل PCR يجب أن تكون مطبوعة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية فقط، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تقديم الشهادة سيتم حجر الراكب لمدة 14 يومًا على نفقته بمعرفة السلطات الفرنسية، ويأتي ذلك في ضوء التعليمات الأخيرة الصادرة من السلطات الفرنسية للقادمين إليها من دول الخارج.

وكان مكتب "مصر للطيران" في باريس قد تلقى في وقت سابق من مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، خطابًا يفيد عدم قبول أي تقرير صحي خاص بإجراء مسحة "كورونا"، وذلك للقادمين إلى مصر من فرنسا، صادر من الصيدليات الفرنسية المعتمدة، أو مكتوب باليد، أو به أي تصليح أو قشط، وأنه يجب أن تكون الشهادة الصحية مطبوعة ومختومة أسوة بالتقارير الواردة من المعامل المعتمدة التي تصدر شهادات اختبار "كورونا" في مصر، وذلك بعد اكتشاف سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة عدم صحة بعض هذه الشهادات.

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