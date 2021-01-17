القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا جديد لتقديم الخدمات بالمجمع الطبي بالمعادي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت القوات المسلحة موقعا إلكترونيا جديدا للمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، وعنوانه كالتالي: اضغط هنا.

وبحسب بيان، جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي لتطوير منظومة العمل بهدف تقديم أرقى مستوى خدمي لضباط القوات المسلحة وأسرهم.

ويهدف الموقع إلى تقديم كل الخدمات وتسهيل إجراءات حجز العيادات الصباحية والمسائية وعيادات الخبراء والاستشاريين والاستعلام والرد على الاستفسارات المختلفة، مع إمكانية الرد على الاستفسارات والتواصل عبر الإتصال التليفوني على أرقام 0225256348 / 0225256350 أو من خلال الواتساب على رقم 01200203111 أو البريد الإلكتروني .

يأتي ذلك في إطار خطة القوات المسلحة لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة والتحول إلى مجتمع رقمي وتطويعه بما يسهم في تقديم أفضل خدمة متميزة وفقاً للأساليب التكنولوجية الحديثة.