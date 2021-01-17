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بمشاركة أذربيجان.. تركيا تخطط لإجراء مناورات ضخمة قرب حدود أرمينيا

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بمشاركة أذربيجان.. تركيا تخطط لإجراء مناورات ضخمة قرب حدود أرمينيا بمشاركة أذربيجان.. تركيا تخطط لإجراء مناورات ضخمة قرب حدود أرمينيا

مصراوي Masrawy

02:05 م الأحد 17 يناير 2021

أنقرة- (د ب أ):

يستعد الجيش التركي لإجراء مناورات شتوية ضخمة شرقي البلاد، بمشاركة قوات من أذربيجان.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر مطلعة القول إن "مناورات شتاء 2021" ستجري بين 1 إلى 12 فبراير المقبل بولاية قارص، قرب حدود أرمينيا.

ويُنتظر أن تشارك في المناورات، التي ستستخدم فيها الذخيرة الحية، عناصر من وحدات المدفعية والدبابات وفرق القناصة والقوات الخاصة وسلاح الجو.

وتهدف المناورات لرفع مستوى الجاهزية للتعاون والتنسيق في العمليات المشتركة، كما سيتم خلالها تجربة منظومات الأسلحة الجديدة التي دخلت الخدمة، أو التي ما زالت قيد التطوير من قبل الصناعات الدفاعية.

كما تهدف المناورات لتعزيز القدرات القتالية في ظروف الشتاء الصعبة والثلوج الكثيفة.

ويُنتظر إجراء تدريبات على الهجوم والعمليات الجوية والدعم اللوجيستي.

وذكرت المصادر أن المناورات الشتوية مع الجانب الأذربيجاني ستكون من أضخم المناورات التي يجريها الجيش التركي في الآونة الأخيرة.

وتركيا حليف وثيق لأذربيجان وتدعمها في مواقفها، وخاصة فيما يتعلق بالنزاع مع أرمينيا بشأن منطقة ناغورني قره باغ.

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