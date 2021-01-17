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"الراي" الكويتية: مستشارو الديوان الأميري يستقيلون اليوم

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"الراي" الكويتية: مستشارو الديوان الأميري يستقيلون اليوم "الراي" الكويتية: مستشارو الديوان الأميري يستقيلون اليوم

مصراوي Masrawy

02:01 م الأحد 17 يناير 2021

وكالات:

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، الأحد، بأن المستشارين في الديوان الأميري سيتقدمون اليوم باستقالات مكتوبة إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وحسب الصحيفة، يأتي ذلك بعد صدور مرسوم إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31 يناير الجاري، "لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات، والذي رفعه مجلس الوزراء إلى الأمير، بعد اعتماده في اجتماعه في 4 يناير الجاري بناء لتوصية مجلس الخدمة المدنية حرصا على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية".

كان مستشارو الديوان الأميري وضعوا استقالات شفهيا تحت تصرف الأمير عند توليه مقاليد الحكم في البلاد.

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