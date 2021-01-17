حكم باستمرار حبس سما المصري سنة بقضية التحريض على الدعارة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، برفض استشكال أقامه المحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري لوقف حُكم حبسها سنة.

وقال أشرف ناجي في تصريحات لمصراوي، إنه قدّم إشكال في التنفيذ لوقف حبس سما المصري لحين الفصل في الطعن في قضيتها، مشيرًا إلى طعنه أمام النقض على الحُكم.

وكانت مستأنف المحكمة الاقتصادية، قبلت استئناف سما المصري وخففت حبسها إلى سنة ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.