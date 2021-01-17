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محافظ المنوفية: انتهاء نقل مقلب قويسنا ورفع مخلفات "تلا" نهاية الأسبوع -صور

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محافظ المنوفية: انتهاء نقل مقلب قويسنا ورفع مخلفات "تلا" نهاية الأسبوع -صور محافظ المنوفية: انتهاء نقل مقلب قويسنا ورفع مخلفات "تلا" نهاية الأسبوع -صور

مصراوي Masrawy

02:09 م الأحد 17 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، إنه يجري اليوم الأحد الانتهاء من أعمال رفع كافة تراكمات القمامة بمقلب قويسنا العمومي بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، في إطار خطة المحافظة للقضاء على المقالب العشوائية، والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى رفع مخلفات القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالسادات وذلك في فترة زمنية وجيزة مشيدًا بحجم الأعمال التي تمت على أرض الواقع؛ لتحقيق حلم أهالي مدينة قويسنا والذي عانت منه منذ سنوات طويلة لما يسببه من تلوث وأضرار بيئية.

أكد محافظ المنوفية أنه عقب الانتهاء من رفع كافة المخلفات المتراكمة، من المقرر إنشاء مصنع على أحدث النظم، لتدوير القمامة وإنشاء خط فرز جديد لخدمة مركزي قويسنا وبركة السبع؛ حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي للمراكز، مضيفًا بأن جارٍ العمل على قدم وساق بمقلب تلا العمومي ورُفع ما يزيد عن 100 ألف طن قمامة ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال نهاية الأسبوع الجاري بتكلفة تقدر 30 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه يجري العمل تباعًا برفع تراكمات القمامة بمقلب مركز الشهداء و3 مقالب أخرى بمركز بركة السبع "طوخ طنبشا – كفر هلال – بركة السبع العمومي" وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير، وتأهيل المقالب في إطار التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

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