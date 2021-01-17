"استخدمنا كلبس".. ننشر اعترافات عصابة سرقة خطوط أنابيب البترول بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة مركز قليوب، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي، يضم 4 عاطلين، بتهمة سرقة خطوط أنابيب البترول، والاستيلاء على الوقود لبيعه في السوق السوداء، وحيازتهم لأسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي.

كما قررت النيابة التحفظ على الأسلحة المضبوطة، والذخائر، وإرسالها للمعمل الجنائي، وعمل فيش جنائي للمتهمين المضبوطين لبيان اتهامهم في قضايا أخرى من عدمه.

اعترف المتهمون تفصيليا بارتكاب الواقعة، وقالوا في اعترافاتهم، "استخدمنا كلبس لتركيبه على خط أنابيب "مسطرد - طنطا" والمار بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز قليوب"، وأضافوا أنهم استولوا منه على كمية من السولار "بلغت حوالي 7 أطنان"، وبيعها في السوق السوداء، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع، وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كانت معلومات وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، تفيد قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها، وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، واختبائهم بمخزن خاص بأحد المتهمين بدائرة مركز قليوب.

جرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، فجرى التنسيق مع مصلحة الأمن، وجرى استهداف المخزن، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية، وعدد من الخزن والطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ورشاش وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وسلاح أبيض و سيارة، واعترفوا بنشاطهم الإجرامي.