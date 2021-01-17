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عاصفة ترابية وطقس سيئ في شمال سيناء

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عاصفة ترابية وطقس سيئ في شمال سيناء عاصفة ترابية وطقس سيئ في شمال سيناء

مصراوي Masrawy

02:02 م الأحد 17 يناير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

تعرضت مدن محافظة شمال سيناء ، اليوم الأحد إلى تقلبات جوية سيئة تضمنت عاصفة هوائية شديدة البرودة محملة بالأتربة تصل إلى درجة العواصف الرملية في بعض المناطق، ما تسبب في انعدام الرؤية على الطرق الصحراوية وداخل المدن.

ورفعت مجالس المدن بالمحافظة، خاصة "العريش وبئر العبد والحسنة ونخل بوسط سيناء" حالة الاستعداد التام للدفع بسيارات ولوادر لإزاحة الرمال الناعمة التي تزحف على الطرق الأسفلتية من شدة الرياح وتعرض الطرق للغلق بأكوام وتلال رملية ما يتسبب في خطورة شديدة على السيارات المارة على الطرق الاسفلتية على الطرق السريعة.

كما تسببت العاصفة الرملية في خفض السائقين لسرعة سياراتهم كما تراجعت حركة المارة داخل المدن والأسواق بسبب سوء حالة الطقس.

وقرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية والعاصفة الترابية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة

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