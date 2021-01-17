رياح محملة بالأتربة في كفر الشيخ.. والمحافظ يعلن الطوارئ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، لرياح شديدة، محملة بالأتربة، ومصاحبة بموجة صقيع، منذ الصباح الباكر.

وأعلن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، لمواجهة أي تداعيات خاصة بموجة الطقس السيئ منذ الصباح الباكر، وكذا الاستعداد في حالة سقوط أمطار، وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك تواصلا على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد ، ومتابعة لحالة الطقس، والمحافظة تتعرض لموجة من الرياح ، وفي حالة توقع هطول أمطار تستعد الوحدات المحلية ومجالس المدن لمواجهتها.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة تمتد بطول 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط، ما جعلها تتعرض لموجة من الأمطار، ويجري التعامل معها في حينه.