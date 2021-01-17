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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار اللجنة العامة باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لوجود ملاحظات على الأداء في عدد من الملفات.

واستعرض جبالي، قرار اللجنة العامة، قائلا: تم بحث الموقف التنفيذي لكل وزارة مقارنة بما ورد في برنامج الحكومة على مدار عدة أيام وتقرر أن يحضر كل جلسة عامة 2 من الوزراء المعنين لمناقشتهما في الموقف الحالي لما ورد في برنامج الحكومة.

وأوضح رئيس البرلمان، أنه سيتم اخطار رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بجداول الحضور أمام المجلس والتنبيه على أن الحضور وجوبيا وفقا للمادة 136 من الدستور.

ونصت المادة 136 من الدستور على لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.​