أخبار عاجلة

بايدن: وفيات كورونا قد تتجاوز 500 ألف لكن "المساعدة في الطريق" -
البيت الأبيض: بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي نافالني -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الوطنية للتدريب" تتيح لخريجيها منح ماجستير في جامعات أمريكية

Print
"الوطنية للتدريب" تتيح لخريجيها منح ماجستير في جامعات أمريكية "الوطنية للتدريب" تتيح لخريجيها منح ماجستير في جامعات أمريكية

مصراوي Masrawy

01:53 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس السبت 16 يناير، جلسة معلوماتية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكافة خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب للتعريف ببرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" وذلك في سبيل الارتقاء بالمهارات المهنية والقدرات البحثية لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتنظم وزارة التعليم العالي برنامج "منح الدراسات العليا للمهنيين" لرفع كفاءة العاملين في كافة قطاعات الدولة المصرية عن طريق المساهمة في تكوين وإثراء المهارات البشرية؛ وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم الجلسة المعلوماتية بالتعاون وبالتنسيق مع إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

واستعرضت إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي خلال الجلسة المعلوماتية أنواع الإيفاد الذي يقدمه البرنامج وأبرزها منحة الماجستير في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وتم عرض خطوات التقدم للمنحة والشروط الواجب توافرها للحصول على المنحة بالإضافة إلى المستندات والأوراق المطلوبة من طالب الترشح.

كما تم أيضًا استعراض المجالات العلمية المتاحة ومن ضمنها؛ الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والعلوم الهندسية والدراسات التكنولوجية وعلوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الحيوية (الطب البشري وطب الفم والتمريض والصيدلة والعلوم الزراعية وعلوم التغذية والعلوم التجارية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتعليمية).

وتناولت الجلسة المعلوماتية أيضًا الإجابة على عدد من التساؤلات الشائعة بخصوص شروط التقدم للمنحة ومن ينطبق عليهم الشروط؛ للتوضيح والتسهيل على راغبي الترشح للمنحة، بالإضافة إلى شرح الخطة البحثية التي يقدمها راغب الترشح للمنحة لتوضيح وتفسير شروطها والعناصر المطلوبة فيها، فضلًا عن خريطة التمويل للمنحة لتوضيحها وتفسير إجراءاتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية