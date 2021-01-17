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بعد ساعات من المواجهات.. الأمن التونسي يتصدى لمحاولات تخريب ونهب بعدة مناطق

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بعد ساعات من المواجهات.. الأمن التونسي يتصدى لمحاولات تخريب ونهب بعدة مناطق بعد ساعات من المواجهات.. الأمن التونسي يتصدى لمحاولات تخريب ونهب بعدة مناطق
اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع مع شباب أعمارهم لا تتجاوز الـ 25 عامًا

بعد ساعات من المواجهات.. الأمن التونسي يتصدى لمحاولات تخريب ونهب بعدة مناطق

قال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد لحيوني، إن قوات الأمن نجحت ليلة أمس بالتصدي لمحاولات تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة في عدد من المناطق.

وأضاف لحيوني أن ''حسن التدخل الأمني'' أسهم في عودة الهدوء إلى هذه المناطق بعد ساعات من المواجهات، موضحًا أن "الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها نجحت ليل أمس في التصدي لمحاولات تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة في عدد من مناطق البلاد من قبل مجموعات من الأشخاص لا تتجاوز أعمارهم 25 عامًا''.

ولفت بحسب اليوم إلى أن العديد من الموقوفين على خلفية أعمال الشغب والمواجهات مع قوات الأمن في عدد من جهات البلاد ليلة أمس هم قصر.

وشهدت عدة مدن، من بينها أحياء بالعاصمة، ليل السبت/الأحد مواجهات بين عدد من الشبان وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأوقفت قوات الأمن إثر ذلك العشرات من الشبان في ولايات تونس ومنوبة وسوسة والمنستير والقيروان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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