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نسيت إنها بتخسر مليارات.."ساويرس" يرد على رفض هيثم الحريري تصفية "الحديد والصلب"

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نسيت إنها بتخسر مليارات.."ساويرس" يرد على رفض هيثم الحريري تصفية "الحديد والصلب" نسيت إنها بتخسر مليارات.."ساويرس" يرد على رفض هيثم الحريري تصفية "الحديد والصلب"

مصراوي Masrawy

01:08 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على عضو مجلس النواب السابق هيثم الحريري، بشأن رفض الأخير لقرار تصفية شركة الحديد والصلب.

وعقب ساويرس، عبر حسابه على موقع تويتر، على حديث الحريري: أرفض تصفية شركة الحديد والصلب، قائلًا: "نسيت إنها في آخر 50 سنة بتخسر مليارات سنويا من فلوس الشعب ودافعي الضرائب".

وتابع رجل الأعمال: "أحسن نوزع على كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين متقسمة عليهم، للعلم معظم العمل بتشتغل في شغلانات تانية وبتيجي تمضي وبس".

وكانت وزارة قطاع الأعمال، كشفت أمس السبت، أسباب تصفية شركة الحديد والصلب في حلون. وقالت في بيان لها، إن قرارها جاء "بعد فشل محاولات كثيرة لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها فى 30 يونيو الماضي حوالى 8.5 مليار جنيه (حوالي 540 مليون دولار)، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا".

وعلى مدار عقود، لعبت الشركة دور الريادة في المنطقة العربية في مجال إنتاج الحديد ومشتقاته، حيث بدأ الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت فى الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية.

لمطالعة قرار وزارة قطاع الأعمال بشأن الشركة، اضغط هنا

كما أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال ، رفضه تصفية شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى منتجع سكني على اعتبار أنها رمز للصناعة الوطنية في مصر والعالم العربي، وذلك خلال اجتماع عاجل عقده الاتحاد ظهر أمس السبت.

اضغط هنا لقراءة بيان اتحاد عمال مصر.

​هل تريد معرفة المزيد عن قرار تصفية الشركة؟ اضغط هنا لاطلاع على تصريحات وزير قطاع الأعمال بعد قراره الذي أثار غضب العمال.

وزير قطاع الأعمال خرج في تصريحات متلفزة على أكثر من فضائية للدفاع عن قرار التصفية، لقراءة ما قاله الوزير اضغط هنا

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