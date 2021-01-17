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"الغامدي" يدشن مبادرة مجتمعية لتشجير الأحياء بمكة

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بشراكة "البيئة" و"مراكز الأحياء".. وتحت شعار "لنجعلها خضراء"

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مبادرة تشجير الأحياء بحي الشوقية بالعاصمة المقدسة. وهي مبادرة مجتمعية تحت شعار "لنجعلها خضراء" بالشراكة بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، وفريق المرشدات المكيات التابع لإدارة التطوع بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة .

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لغرس الأشجار في الأحياء وأمام المنازل والمدارس، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومشاركة المتطوعين .

وتسعى المبادرة إلى توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء، والحد من التصحر، وخفض معدلات التلوث البيئي، بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسّع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة من أشجار المورينقا، والغاف الخليجي والأراك، ضمن خطة تأهيل المسطحات الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات أمام البيوت في حي الشوقية لزراعتها كمرحلة أولى.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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