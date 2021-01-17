أخبار عاجلة

بايدن: وفيات كورونا قد تتجاوز 500 ألف لكن "المساعدة في الطريق" -
البيت الأبيض: بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي نافالني -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العدل" تطلق الدليل الرقمي لخدمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل

Print
"العدل" تطلق الدليل الرقمي لخدمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل "العدل" تطلق الدليل الرقمي لخدمات التوثيق المنتقلة من المحاكم إلى كتابات العدل
أكدت المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها  للتيسير على المستفيدين

أطلقت وزارة العدل الدليل الرقمي لخدمات التوثيق، المنتقلة حديثاً وفق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل، ويمكن الاستفادة منها إلكترونياً عبر بوابة ناجز najiz.moj.gov.sa.


واشتمل الدليل على شرح لخدمات توثيق الزواج، إضافة إلى توثيق الخلع، والحضانة، والوقف، والوصية، والرجعة، والطلاق، وتوثيق ورثة المتوفى.


وتضمن الدليل التعريف بكيفية الاستفادة من الخدمة إلكترونياً، من خلال خطوات بسيطة وميسرة، ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، ويختصر الوقت والجهد عليهم.


ومن الخدمات التي تضمنها الدليل "توثيق زواج"، وهي خدمة إلكترونية أتاحتها وزارة العدل، عبر بوابة ناجز والاتصال المرئي، من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في الدخول على "ناجز" اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد، اختيار الخدمة، تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، وتبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.


وأكدت وزارة العدل، المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.


ويمكن تصفح الدليل الرقمي عبر الرابط: https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/Documents/Notarization2021-V01.pdf.وزارة العدل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية

"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ

شبكة عيون الإخبارية