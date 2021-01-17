مصرع طفل وإصابة جده في حادث تصادم بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط - محمود عجمي:

لقي طفل مصرعه وأصيب جده، اليوم الأحد، إثر اصطدام سيارة نقل بهما على طريق "أسيوط / أبنوب" أمام قرية كوم أبوشيل.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل بشخصين بقرية كوم أبوشيل ووجود حالة وفاة ومصاب.

أظهرت المعاينة الأولية مصرع الطفل "محمد. ع. ش" وإصابة جده إثر اصطدام سيارة نقل محملة بالدقيق بهما أثناء مرورها بطريق أسيوط /أبنوب أمام القرية.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم.