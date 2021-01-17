بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث سير ببني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجة آلية "موتوسيكل" بمركبة "توكتوك"، في دائرة مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين دراجة آلية، وتوكتوك، على طريق صفط ميدوم بمركز الواسطى، ما أسفر عن إصابة "عبد الله عباس عبد الله 53 عاما، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، ورجاء شعبان أحمد 37 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وعوض على عوض 55 عاما، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وأحمد يحيى شعبان 16 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وكسر بالذراع الأيسر"، وجميعهم مقيمون قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.