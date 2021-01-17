"انفجرت وتفحم 4 أشخاص".. النيابة تقرر عرض سيارة المنتج محمد الفولي على لجنة فنية

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، بعرض السيارة التي يستقلها المنتج الفني محمد الفولي، و3 آخرين أعلى محور 26 يوليو، والتي انفجرت بعد اصطدامها بحاجز خرساني، على لجنة فنية لفحصها وإعداد تقرير بذلك لبيان السبب الرئيسي وراء الحادث.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة أعلى الطريق، لمعرفة تفاصيل الحادث.

وتسلمت النيابة العامة التحريات الأولية، التي تبين من خلالها أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية ولم يتمكن قائدها من السيطرة عليها، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الخراساني، وحدوث ماس كهربائي امتد لخزان الوقود مما تسبب في انفجارها.

كان لقى 4 أشخاص مصرعهم، بينهم منتج أفلام، في انفجار سيارة، إثر اصطدامها بالحاجز الخرساني على محور 26 يوليو، ما أدى إلى انفجارها وتفحم جثث من كانوا بداخلها.

وتبين من المعاينة أن من بين المتوفين منتج، يُدعى محمود الفولي، 27 سنة، الذي أنتج فيلم "شنطة حمزة" بطولة حمادة هلال، و3 آخرين وتم نقلهم للمشرحة.