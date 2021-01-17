ضبط 12 شخصًا بحوزتهم 107 طربة حشيش

مصراوي Masrawy
01:32 م الأحد 17 يناير 2021
كتب - سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخص "له معلومات جنائية" بدمياط، بحوزته (30 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون - هاتف محمول – مبلغ مالي – سلاح أبيض).
وتمكن رجال مباحث مديرية أمن الدقهلية من ضبط شخص "له معلومات جنائية"، بحوزته (كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالي– سلاح أبيض).
ونجح ضباط مباحث الإسكندرية في ضبط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية"، بحوزته (20 طربة من مخدر الحشيش - 3 هاتف محمول – مبالغ مالية).
كما تمكن رجال الأمن بمديرية أمن مطروح، من ضبط ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بحوزتهم (45 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون - 3 هاتف محمول – مبالغ مالية).
في البحيرة تم ضبط 12 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - 3 هاتف محمول – مبالغ مالية – سلاح أبيض بحوزة ثلاثة أشخاص.
وداهمت قوات الأمن، منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن "الشرقية والإسماعيلية" وضبطت شخص، بحوزته (كمية من مخدر الحشيش – هاتف محمول – مبلغ مالى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.