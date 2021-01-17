حرصاً على سلامة المواطنين.. الداخلية تضبط 17 ألف شخص لعدم ارتدائهم كمامات

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

ضبطت وزارة الداخلية 17357 شخصًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 17199 شخصا، و158 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 548 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 216 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1109 شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.