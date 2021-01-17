أخبار عاجلة

بايدن: وفيات كورونا قد تتجاوز 500 ألف لكن "المساعدة في الطريق" -
البيت الأبيض: بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي نافالني -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حرصاً على سلامة المواطنين.. الداخلية تضبط 17 ألف شخص لعدم ارتدائهم كمامات

Print
حرصاً على سلامة المواطنين.. الداخلية تضبط 17 ألف شخص لعدم ارتدائهم كمامات حرصاً على سلامة المواطنين.. الداخلية تضبط 17 ألف شخص لعدم ارتدائهم كمامات

مصراوي Masrawy

01:31 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

ضبطت وزارة الداخلية 17357 شخصًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 17199 شخصا، و158 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 548 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 216 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1109 شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية