ضبط مالك ثلاجة بحوزته 2.8 لحوم مجهولة في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب - سامح غيث:

ضبطت مباحث التموين بالقاهرة، صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بحوزته 2 طن لحوم مجهولة المصدر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، بحوزته (2,8 طن "مصنعات لحوم") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.