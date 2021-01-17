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٣٠ يناير.. الحكم في دعوى وقف نقل تماثيل الكباش من معابد الكرنك لتزيين ميدان التحرير

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٣٠ يناير.. الحكم في دعوى وقف نقل تماثيل الكباش من معابد الكرنك لتزيين ميدان التحرير ٣٠ يناير.. الحكم في دعوى وقف نقل تماثيل الكباش من معابد الكرنك لتزيين ميدان التحرير

مصراوي Masrawy

01:10 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، حجز دعوى وقف عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة، للحكم بجلسة ٣٠ يناير.

وأكدت الدعوى، نظرًا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

وذكرت، أن هناك خطورة على نقل تلك الأثار وبهدد سلامتها ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

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