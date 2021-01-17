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٢٧ فبراير.. نظر دعوى وقف قرار عدم إنشاء جهة فنية لشؤون التاكسي الابيض الجديد

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٢٧ فبراير.. نظر دعوى وقف قرار عدم إنشاء جهة فنية لشؤون التاكسي الابيض الجديد ٢٧ فبراير.. نظر دعوى وقف قرار عدم إنشاء جهة فنية لشؤون التاكسي الابيض الجديد

مصراوي Masrawy

01:09 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد ضد رئيس الجمهورية، لوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شؤون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لجلسة ٢٧ فبراير؛ للاطلاع.

وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذي تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل ، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.

وأكدت الدعوى، أن النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتي أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتي القاهرة والجيزة فقط، موضحًا أن مصر بها أكثر من 300 ألف سيارة تاكسي، أي أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالي 60 مليار جنيه، ستضخ عائدًا إلى الدولة بدلًا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.

وكان سائقوا التاكسي الأبيض أقاموا دعوى للمطالبة بتشكيل لجنة فنية بإعادة تقييم التاكسي الأبيض والمستبدل بالسيارات القديمة.

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