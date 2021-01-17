عُمان تعلن إغلاق المنافذ البرية أسبوعًا لمكافحة كورونا

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مصراوي Masrawy

مسقط- (د ب أ):

أعلنت سلطنة عُمان، الأحد، إغلاق منافذها البرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد، اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء غد الاثنين، حسبما أفادت

اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، على حسابها عبر تويتر، فإن القرار جاء بعد اطلاع اللجنة على تقرير من الفريق الفني المختص "حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من الفيروس، وحمايةً لسائر أفراد المجتمع".

وأكدت اللجنة أن الجهات المعنية ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم، ولفتت إلى أنه لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة خصوصا عدم لبس الكمامة وإقامة التجمعات وبأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية.