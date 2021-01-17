بالشروط.. فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية في أوقاف جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن وزارة الأوقاف أعلنت فتح باب التقدم للراغبين في العمل بالوظائف الإشرافية "مديري إدارات فرعية، ومفتشي دعوة"، من العاملين التابعين لمديرية أوقاف جنوب سيناء.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له اليوم الأحد، أن وزارة الأوقاف أتاحت التقدم لشغل الوظائف الإشرافية عبر موقع الوزارة، ومن المقرر أن يجري غلق باب التقدم يوم الخميس الموافق 28 من يناير الجاري.

وعن شروط التقدم للوظائف الإشرافية، قال "الراوي" لابد أن يكون المتقدم:

- مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، وشاغل للدرجة الأولى أو الثانية بالنسبة لمدير إدارة، و بالدرجة الثانية لمفتشي الدعوة، طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

- حاصلًا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وجرى مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

- ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية، أو لجنة القيم، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- يقدم بيان حالة موضحًا بها تاريخ الميلاد، وتاريخ مباشرة العمل، وتقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، والجزاءات الموقعة عليه.

- لابد من أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن، وأيضًا المقابلة الشخصية النهائية.