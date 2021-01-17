"دفنوه في بئر ماء".. قرار جديد بشأن 6 متهمين بقتل موظف في الغربية

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

قررت محكمة جنايات طنطا تأجيل محاكمة 6 أشخاص، متهمين باختطاف وقتل موظف بواسطة تهشيم رأسه بـ"شاكوش" ودفنه في بئر مياه، بقرية كفر مسعود بدائرة مركز طنطا للاستماع لشهود الإثبات.

بدأت تفاصيل الواقعة منذ عامين حين تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد مازن الرشيدي، مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من مصطفى رمضان، باختفاء شقيقه إبراهيم، الموظف بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، إحدى شركات البنك الزراعي، والمقيم بقرية كفر مسعود مركز طنطا البالغ من العمر 38 سنة، متزوج، ولديه طفل عندما ذهب إلى أرضهم الزراعية لريها ولم يعد إلى المنزل ولا يعلم أهله عنه شيئا وليس لديه خلافات مع أحد.

وأفاد شقيق الضحية في بلاغه الذي حمل رقم 4527 إداري مركز طنطا، بأن شقيقه حاول مع آخرين ري الأرض الزراعية، وفوجئ الجميع بوجود حجارة موضوعة عمدا داخل مجاري المياه تسد سريان المياه إلى الأرض وتوجه شقيقه ليلًا لرفع الحجارة واستئناف الري، إلا أنه غاب وطال انتظاره ولم يعد لأسرته فسارع شقيقه بتقديم البلاغ.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث موسع ، وتم العثور على جثة الشاب المختفي فى حديقة موالح.

وتبين أن نجل صاحب الحديقة استأجر 6 أشخاص لتخريب مزرعة بطاطس برشها بالمبيدات وردم مواسير المياه بها، إلا أن المجني عليه ظهر فجأة وتعرف عليهم فأجهز أحدهم عليه بالضرب بالجاكوش حتى فارق الحياة، وجرى إخفاء جثته فى غرفة "بئر ماء" صرف صحى بالحديقة، كما توصلت تحريات فريق البحث إلى قيام شيخ ناحية سابق ونجليه ورابع بارتكاب واقعة إتلاف زراعات بطاطس مزروعة بقطعة أرض مستأجرة لأشخاص من قرية منيل الهويشات، وذلك عن طريق رشها بمبيدات كيماوية وردم مواسير مياه جوفية خاصة بها.

جرى ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد إجبار مستأجري الأرض الحاليين على تركها نظرًا لأن تلك الأرض تقع بزمام قريتهم وكانت مؤجرة لهم من قبل وضبط بحوزتهم رشاشات مبيدات وبندقية خرطوش.

وكشفت تحريات فريق البحث قيام كل من "السيد. ع"، ونجله أحمد، وابن شقيقه "إبراهيم. أ" و"وليد. أ" و"السعيد" و"على.م" بالاشتراك فيما بينهم في قتل المجني عليه، وذلك لمشاهدته لهم حال قيامهم ليلًا بردم ماسورة المياه الجوفية الخاصة بأرضه والتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور عليها خشية افتضاح أمرهم.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، كما تم استخراج المتهمين المحبوسين في قضية إتلاف المحصول من محبسهم وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر نجل صاحب الحديقة باتفاقه وباقي المتهمين على مساعدته في ردم مواسير المياه الجوفية مقابل تحصلهم على مبلغ مالي وليلة الواقعة فوجئوا بحضور المجنى عليه وتعرفه عليهم، فقاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام مطرقة حديدية "شاكوش" فقتلوه وقاموا بإخفاء جثته بمكان العثور، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.