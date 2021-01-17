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قرار عاجل من البرلمان باستدعاء .. تعرف على الأسباب

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قرار عاجل من البرلمان باستدعاء الحكومة.. تعرف على الأسباب قرار عاجل من البرلمان باستدعاء .. تعرف على الأسباب

مصراوي Masrawy

01:12 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سيحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وانتهى اجتماع اللجنة عند هذا الحد قرابة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لها اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الذي استهل الاجتماع بالتهنئة والترحيب بأعضاء اللجنة العامة.

ونظرت اللجنة موضوعات على النحو التالي:

الموضوع الأول:

يتعلق بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة.

- وذَكًّر بالمسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام فخامة السيد رئيس الجمهورية.

- وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

- وأكدت اللجنة العامة على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.

الموضوع الثاني:

وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانه.

وأكدت اللجنة العامة على أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع السادة الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية في كافة مناحى حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.

الموضوع الثالث: تنظيم دخول مرافقي الأعضاء في المجلس.

ونوهت اللجنة العامة بضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب السادة الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.

الموضوع الرابع: ما يستجد من أعمال، حيث نظرت اللجنة العامة ضمن بند ما يستجد من أعمال موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها ( تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

وأشار بيان اللجنة، إلى أنه تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.

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مصراوي Masrawy

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