ساويرس يرد على رفض هيثم الحريري تصفية "الحديد والصلب"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على عضو مجلس النواب السابق هيثم الحريري، بشأن رفض الأخير لقرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

وعقب ساويرس، عبر حسابه على موقع تويتر، على حديث الحريري: أرفض تصفية شركة الحديد والصلب، قائلا: "نسيت إنها في آخر 50 سنة بتخسر مليارات سنويا من فلوس الشعب ودافعي الضرائب".

وتابع رجل الأعمال: "أحسن نوزع على كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين متقسمة عليهم، للعلم معظم العمل بتشتغل في شغلانات تانية وبتيجي تمضي وبس".

لمطالعة قرار وزارة قطاع الأعمال بشأن الشركة، اضغط هنا

أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رفضه تصفية شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى منتجع سكني على اعتبار أنها رمز للصناعة الوطنية في مصر والعالم العربي، وذلك خلال اجتماع عاجل عقده الاتحاد ظهر أمس السبت.

اضغط هنا لقراءة بيان اتحاد عمال مصر.

​هل تريد معرفة المزيد عن قرار تصفية الشركة؟ اضغط هنا لاطلاع على تصريحات وزير قطاع الأعمال بعد قراره الذي أثار غضب العمال.

وزير قطاع الأعمال خرج في تصريحات متلفزة على أكثر من فضائية للدفاع عن قرار التصفية، لقراءة ما قاله الوزير اضغط هنا