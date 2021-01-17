"كلبس بخط سولار".. الداخلية تضبط عصابة استولت على 7 طن مواد بترولية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها.

معلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أفادت قيام (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية ذلك النشاط واختبائهم بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (5 بنادق آلية – عدد من الخزن والطلقات النارية مختلفة الأعيرة – رشاش - كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي- سلاح أبيض – سيارة).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بتركيب كلبس على خط أنابيب (مسطرد / طنطا) والمار بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز، والاستيلاء منه على كمية من السولار (بلغت حوالي 7 طن) وبيعها، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار.