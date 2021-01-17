شرطة البيئة تضبط 71 طن منظفات ومطهرات مغشوشة

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مصراوي Masrawy

كتب - سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها الحملات، على مدار الـ24 ساعة، عن ضبط مصنعين لإنتاج الكيماويات والمنظفات والمطهرات "بدون ترخيص"، بنطاق مديرية أمن الجيزة، بمضبوطات بلغت 71 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد كيماوية ومنظفات ومطهرات أرضية ومستحضرات تجميل – 2 خط إنتاج كامل بدون بيانات "مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة".

وفي مجال مكافحة عوادم السيارات، نجحت الحملات في ضبط 29 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية، لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).

كما ضبطت الحملات (29 طن "مواد زراعية خام - مخلفات مجازر حيوانية وداجنة) مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة.