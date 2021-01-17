بعد 7 وقائع.. الداخلية تضبط سيدتين بتهمة نشل المواطنين في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط سيدتين كونا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب جرائم النشل.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، قيام (سيدتين، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث النشل متخذتان من دوائر أقسام (أول وثان الرمل، أول وثان المنتزه) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا تفصيلياً بارتكابهما 7 وقائع بدوائر الأقسام المُشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سئ النية ( مالك محل مصوغات كائن بدائرة قسم ثان الرمل) .