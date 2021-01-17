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مصادر سورية: إصابات في انفجار عبوة ناسفة بسيارة لبيع الخبز في ريف حلب

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مصادر سورية: إصابات في انفجار عبوة ناسفة بسيارة لبيع الخبز في ريف حلب مصادر سورية: إصابات في انفجار عبوة ناسفة بسيارة لبيع الخبز في ريف حلب

مصراوي Masrawy

12:56 م الأحد 17 يناير 2021

دمشق- (د ب أ):

انفجرت عبوة ناسفة مزروعة في سيارة لبيع الخبز، ببلدة سجو في ريف حلب الشمالي، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة على الحدود السورية التركية.

وقال مصدر طبي في مشفى الهلال الأزرق في مدينة عزاز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة في حالة حرجة جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة لبيع الخبز وسط سوق البلدة اليوم الأحد".

وقال مصدر في الشرطة الحرة في بلدة عزاز لـ (د.ب.أ)، إن الانفجار أدى إلى أضرار كبيرة بالمحال التجارية والمنازل والآليات في منطقة الانفجار، وتتابع وحدات الشرطة عبر كاميرات المراقبة جهة دخول السيارة إلى البلدة".

وتعتبر بلدة سجو /5 كلم شمال مدينة عزاز/ هي البوابة الحدودية مع تركيا حيث يوجد معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، وتعتبر البلدة ذات أهمية استراتيجية كونها بوابة لكل البضائع التي تدخل من تركيا إلى مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي.

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