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إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

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إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

مصراوي Masrawy

12:54 م الأحد 17 يناير 2021

روما- (د ب أ):

سوف يُسمح للمتاحف والمواقع الثقافية في بعض أنحاء إيطاليا بإعادة فتح أبوابها ابتداء من غد الاثنين، بما في ذلك مدينة بومبي الرومانية القديمة المحمية.

ويُسمح بإعادة الفتح فقط في "المناطق الصفراء"، وهي المناطق المصنفة على أنها تتعرض لأقل مستوى من مخاطر ضمن نظام ذي الثلاث مستويات لمخاطر الوباء والقيود المتعلقة به.

ووقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مرسوما يخفف من القواعد المعمول بها في المتاحف. ويمكن لتلك الموجودة في "المناطق الصفراء" فتح أبوابها الآن من الاثنين إلى الجمعة.

هذا يعني أن متنزه بومبي الأثري، الواقع في إقليم كامبانيا الجنوبي، يمكنه استقبال الزوار لمشاهدة الآثار بدءا من غد الاثنين. وكان قد تم إغلاقه منذ شهور.

وتقع المدينة القديمة على خليج نابولي وعند سفح جبل فيزوف. وكانت عدة ثورات بركانية في عام 79 ميلاديا قد دفنت بومبي في الرماد والطين والحمم البركانية. وتم إعادة اكتشافها فقط في القرن الثامن عشر.

وسجلت إيطاليا نحو 81ألف و800 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد قبل نحو عام، وهي صاحبة ثاني أعلى حصيلة للوفيات في أوروبا.

وتسري حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا حتى 30 نيسان/أبريل. وهي تمنح الحكومة سلطات استثنائية لتجاوز البيروقراطية العادية لتطبيق تدابير الصحة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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