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العنف في دارفور: عشرات القتلى والمصابين في اشتباكات قبلية بالسودان

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العنف في دارفور: عشرات القتلى والمصابين في اشتباكات قبلية بالسودان العنف في دارفور: عشرات القتلى والمصابين في اشتباكات قبلية بالسودان

مصراوي Masrawy

12:52 م الأحد 17 يناير 2021

الخرطوم- (بي بي سي):

أفادت لجنة أطباء السودان بارتفاع حصيلة ضحايا أحداث العنف القبلية شهدتها مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مساء السبت إلى 48 قتيلا و97 جريحا.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن أحداث العنف وإطلاق الرصاص في المدينة توقفت بعد انتشار قوات الأمن وسط المدينة وأمام المرافق الحيوية.

كما أعلنت السلطات حظرا شاملا للتجوال فى المدينة ومنحت القوات العسكرية التفويض لاستخدام القوة لوقف الأعمال العدائية.

و قد اشتعل القتال بعد مشاجرة بين شخصين من قبيلتيْ المساليت والعرب، قبل أن يتحول الأمر إلى نزاع مسلح إثر مقتل الشخص المنتمي إلى قبيلة العرب طعنا بالسكين.

وأرسل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وفدا برئاسة النائب العام للتحقيق في ملابسات الحادث، بعد عقد اجتماع طارئ في الخرطوم.

وشهدت المدينة التي تقع قرب الحدود التشادية أحداث عنف مماثلة العام الماضي مما خلف مئات القتلى والجرحى.

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