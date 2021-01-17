أمطار وغيوم في مطروح.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

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مصراوي Masrawy

كتب - علي عبد الودود:

رفعت الأجهزة التنفيذية والمعنية في محافظة مطروح من استعداداتها لموجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة خلال اليوم الأحد، عقب تساقط الأمطار وظهور الغيوم مصحوبة برياح باردة.

وساد طقس شتوي على مدينة مرسى مطروح، منذ صباح اليوم الأحد، مصحوبًا برياح وتساقط للأمطار الخفيفة، مع ظهور الغيوم والسُحب.وانخفضت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا عن الأيام السابقة.

وسجلت الدرجة العظمى 18 درجة، والصغرى 9 درجة، وزادت حدة الرياح الشمالية الغربية المحملة ببخار الماء.