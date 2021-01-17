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"بالجاز".. قصة مقتل ربة منزل واتهام زوجها بحرقها في الشرقية - ()

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"بالجاز".. قصة مقتل ربة منزل واتهام زوجها بحرقها في الشرقية - (فيديو) "بالجاز".. قصة مقتل ربة منزل واتهام زوجها بحرقها في الشرقية - ()

مصراوي Masrawy

12:53 م الأحد 17 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

لفظت ربة منزل، أنفاسها الأحيرة، داخل مستشفى ههيا للحروق، فيما اتهمت أسرتها زوجها ووالده بحرقها والتسبب في وفاتها.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ههيا للحروق بوصول "نرمين.م.ع.إ" 22 عامًا، ربة منزل، مقيمة ببندر الحسينية، مصابة بحروق بجميع أنحاء الجسد بنسبة 80%، واتهم والدها زوجها "محمد.م.ع.إ.ف" عامل، ووالده، بحرقها والتسبب في إصابتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 144 إداري الحسينية لسنة 2021.

بالانتقال وسؤال المصابة، أفادت بإشعال النيران في نفسها لمرورها بحالة نفسية سيئة، فيما جرى ضبط الأب ووالده المشكو في حقهما، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات، فيما توفيت المصابة قبل ساعات، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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