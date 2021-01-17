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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

لفظت ربة منزل، أنفاسها الأحيرة، داخل مستشفى ههيا للحروق، فيما اتهمت أسرتها زوجها ووالده بحرقها والتسبب في وفاتها.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ههيا للحروق بوصول "نرمين.م.ع.إ" 22 عامًا، ربة منزل، مقيمة ببندر الحسينية، مصابة بحروق بجميع أنحاء الجسد بنسبة 80%، واتهم والدها زوجها "محمد.م.ع.إ.ف" عامل، ووالده، بحرقها والتسبب في إصابتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 144 إداري الحسينية لسنة 2021.

بالانتقال وسؤال المصابة، أفادت بإشعال النيران في نفسها لمرورها بحالة نفسية سيئة، فيما جرى ضبط الأب ووالده المشكو في حقهما، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات، فيما توفيت المصابة قبل ساعات، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.