في موسم "عصر الزيتون".. زراعة جنوب سيناء: "الإنتاج تجاوز الـ100 طن"

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جنوب سيناء- رضا السيد:

يعد موسم عصر الزيتون بمحافظة جنوب سيناء، من أهم المواسم لمزارعي المحافظة، خاصة أن معظم الزراعات بجنوب سيناء تقوم على زراعة أشجار الزيتون، التي تشتهر بها سيناء، وبعض هذه الأشجار تصلح للعصر وإنتاج زيت الزيتون فقط، والبعض الآخر لا يصلح سوى للتخليل.

أكد المهندس أسامة إبراهيم، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن موسم جني الزيتون الخاص باستخراج الزيت يبدأ منذ منتصف شهر أكتوبر من كل عام، وكلما ترك المزارعين المحصول ينضج كلما زادت كمية الزيت التي تنتج عنه خلال عملية العصر.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح له اليوم الأحد، أنه جرى عصر نحو 500 طن خلال هذا الموسم، بينهما 496 طنًا في معصرة الزيتون التي توجد بمدينة رأس سدر، و4 أطنان بمعصرة الزيتون التي توجد بمدينة طور سيناء، لافتًا إلى أن المعصرة التي توجد بمدينة الطور تقوم بالعصر بطريقة يدوية أي على البارد، لذا تكون الزيوت التي تنتج منها من أفضل أنواع الزيوت.

وقال وكيل الوزارة، إن إجمالي كمية زيت الزيتون التي جرى إنتاجها حتى الآن خلال هذا الموسم تصل إلى 100 ألف كيلو زيت، بكمية إنتاجية 200 كيلو زيت لكل طن زيتون.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بأشجار الزيتون تبلغ 23800 فدان، بينهم 17 ألف و 851 فدان بمدينة رأس سدر، و 6500 فدان بمدينة الطور، والمساحات الاخرى موزعة على مدن المحافظة بمساحات بسيطة، ويجري زراعة نوعان من الزيتون بالمحافظة نوع خاص بالتخليل، وأخر خاص بإنتاج الزيت ومنه صنف الكوناكي، والكورتينا، والبنزلينوا، والبيكوال، وتتمتع هذه الأصناف بزيادة نسبة الزيت بها.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية حريصة على شراء كميات من زيت الزيتون، لتغذية المنافذ التابعة للمديرية وبيعها للمواطنين بأسعار مدعمة و تتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا للكيلو، ونترك للمزارعين حرية تسويق منتجاتهم.