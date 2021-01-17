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صور.. انهيار عقار قديم في منطقة العطارين وسط الإسكندرية

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صور.. انهيار عقار قديم في منطقة العطارين وسط الإسكندرية صور.. انهيار عقار قديم في منطقة العطارين وسط الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:45 م الأحد 17 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، خال من السكان، بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغا يفيد سقوط العقار رقم 1 بشارع المرادي متفرع من الميرغني بمنطقة العطارين.

وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة العطارين إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق علوية، خال من السكان، وانهيار أجزاء كبيرة منه، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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