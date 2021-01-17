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حالة مستحدثة لسحب الرخصة.. تفاصيل تعديلات جديدة على قانون المرور​

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حالة مستحدثة لسحب الرخصة.. تفاصيل تعديلات جديدة على قانون المرور​ حالة مستحدثة لسحب الرخصة.. تفاصيل تعديلات جديدة على قانون المرور​

مصراوي Masrawy

12:43 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة، وذلك في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب.

وأحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة، يصرف للمركبة ويتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم بسداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.

وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المصروف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووُضعت عقوبات للمخالف.​

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مصراوي Masrawy

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