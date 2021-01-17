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أمانة جازان تنفّذ 2265 جولة رقابية وترصد 192 مخالفة

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أمانة جازان تنفّذ 2265 جولة رقابية وترصد 192 مخالفة أمانة جازان تنفّذ 2265 جولة رقابية وترصد 192 مخالفة
على المولات والأسواق والمطاعم لضمان تطبيق الاحترازات

أمانة جازان تنفّذ 2265 جولة رقابية وترصد 192 مخالفة

نفّذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 2265 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحال التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار .

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 192 محلاً تجارياً مخالفاً للاشتراطات خلال الجولات الميدانية التي نفّذتها أمانة جازان وبلديات المنطقة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، فيما تمت مصادرة 4112 كيلوجراماً من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، وقامت بتطهير وتعقيم 480 موقعاً.أمانة منطقة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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