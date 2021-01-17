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تشريح جثة عامل انتحر بعد إصابة بكورونا في حلوان

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تشريح جثة عامل انتحر بعد إصابة بكورونا في حلوان تشريح جثة عامل انتحر بعد إصابة بكورونا في حلوان

مصراوي Masrawy

12:33 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة بتشريح جثة عامل ألقى نفسه من شرفة مستشفى حلوان بالطابق الرابع، عقب علمه إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم محمد ، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى حلوان العام، بانتحار مريض كورونا بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بالمستشفى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين العثور على جثة عامل، 46 سنة، وبه كدمات وكسور متفرقة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى قفز من شرفة بالطابق الرابع عقب إثبات إيجابية إصابته بفيروس كورونا .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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