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ضبط 5 تجار مخدرات حاولوا غسل 20 مليون جنيه في مجال العقارات

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ضبط 5 تجار مخدرات حاولوا غسل 20 مليون جنيه في مجال العقارات ضبط 5 تجار مخدرات حاولوا غسل 20 مليون جنيه في مجال العقارات

مصراوي Masrawy

12:33 م الأحد 17 يناير 2021

كتب - سامح غيث:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابي، قاموا بغسل قرابة 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 5 أشخاص؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين من التحقيقات محاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أراضي، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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