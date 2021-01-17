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إندونيسيا: استخراج مزيد من الجثث بعد انهيارين أرضيين مع استمرار الأمطار

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إندونيسيا: استخراج مزيد من الجثث بعد انهيارين أرضيين مع استمرار الأمطار إندونيسيا: استخراج مزيد من الجثث بعد انهيارين أرضيين مع استمرار الأمطار

مصراوي Masrawy

12:46 م الأحد 17 يناير 2021

جاكرتا- (د ب أ):

استخرجت فرق البحث الإندونيسية 4 جثث أخرى، بعد انهيارين أرضيين، ضربا إقليم جاوة الغربية، قبل أكثر من أسبوع، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 29 شخصا، طبقا لما ذكره أحد المسؤولين اليوم الأحد.

وقال راديتيا جاتي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث إن 11 شخصا مازالوا مفقودين، حيث عرقلت الأمطار الغزيرة ومخاطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية عملية البحث.

وأضاف "هناك شقوق في العديد من المواقع، التي حدثت بها الانهيارات الأرضية، طبقا للهيئة، لذلك يتعين أن يتوخى فريق الإنقاذ المشترك الحذر، عندما يقوم بإجلاء الضحايا".

وكان انهياران أرضيان قد وقعا بمنطقة سوميدانج في 9 يناير في أعقاب سقوط أمطار غزيرة.

ووقع الانهيار الارضي الأول في الساعة الرابعة مساء. ووقع انهيار أرضي آخر بعد ذلك بثلاث ساعات، ودفن المزيد من الأشخاص، من بينهم عمال إغاثة، كانوا يعملون على إنقاذ أرواح قرويين دفنهم الانهيار الأرضي الأول.

ونزح 1020 شخصا على الأقل منذ ذلك الحين.

وقال المتحدث إن فرق البحث والإنقاذ نشرت معدات ثقيلة للمساعدة في البحث.

وفي مكان آخر، وردت أنباء عن المزيد من حالات الوفاة بسبب سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد.

وتوفي خمسة أشخاص على الأقل، وفقد آخر ونزح 500 بعد فيضانات وانهيارات أرضية ضربت مدينة مانادو بإقليم "نورث سولاويسي" أمس السبت.

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